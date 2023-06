Maciel insistió este martes en que cuando intercambió mensajes con Ache, consultándola por la situación de Marset en Dubai, ningún jerarca del Ministerio sabía que estaba tramitando un pasaporte uruguayo para poder salir de la cárcel en Emiratos Árabes.

“Nunca las jerarquías del Ministerio del Interior estuvieron al tanto de que se estaba tramitando un pasaporte, sí estaba la inquietud de la Dirección de Drogas de conocer con qué documento había entrado esta persona, que era un conocido para Drogas porque en el pasado había tenido antecedentes, pero a la fecha en la que tramita el pasaporte, si Marset estaba en Uruguay iba a la sede de Identificación Civil con su certificado de antecedentes judiciales que no tenía causas abiertas y que no tenía requisitoria internacional en el año 2021 y sacaba el pasaporte. Acá lo sacó desde el exterior vía Cancillería”, apuntó Maciel en respuesta a lo que dijo Ache y a la reacción del Frente Amplio, que acusa ahora a Heber y Bustillo de mentir en la interpelación de 2022.

“Se pretende señalar que los ministros mintieron. Los ministros no mintieron, no se mintió en el Parlamento, los ministros fueron honestos y ajustados a derecho. Acá hay una búsqueda de rédito político por parte de la oposición que tiene que ver con cambiar el eje de la discusión, cuando el eje de de la discusión debería ser el decreto de Mujica que es el que permitió darle un pasaporte a Marset, porque por algo se bajaron las condiciones de no exigir antecedentes en el exterior”, dijo Maciel este martes.

El subsecretario del Interior se refiere a un decreto del gobierno de José Mujica que modificó las condiciones para tramitar un pasaporte desde el exterior.

“Fue el Ministerio del Interior el que en la comparecencia en la interpelación señaló claramente que había habido comunicaciones de mi parte con la entonces subsecretaria (Ache), dando las fechas de esas comunicaciones, dando el medio en el que nos comunicamos, que fue telefónicamente y dando el motivo por el cual nos comunicábamos. Quiere decir que eso se ventiló expresamente, si alguien hubiera querido mentir no lo hubiéramos dicho en el Parlamento como se dijo. Se le dio toda la información a la oposición”, aseguró Maciel.

“De la misma manera quedó claro y lo reconoció la doctora Carolina Ache de que las conversaciones que yo tuve con ella, las dos conversaciones, no están vinculadas en modo alguno a la emisión de un pasaporte, no hablábamos de la emisión de un pasaporte, porque las autoridades políticas de la Cancillería y del Ministerio del Interior desconocíamos que se estaba tramitando un pasaporte. No es función que llegue a los ministros y subsecretarios los cientos de pasaportes que día a día se vienen renovando”, agregó Maciel, e insitió: “Hasta marzo (de 2022) cuando sale la requisitoria internacional y la alerta roja para detener a Marset, no tenía ninguna causa abierta ni requisitoria”.

“MINTIÓ”

El senador Adrián Peña, coordinador del sector Ciudadanos del Partido Colorado que integraba Ache, dijo que “ella mintió”. “Omitió alguna información y por tanto actuó con cierta negligencia y por eso el sector le sacó la confianza política”, dijo Peña, al recordar que por no explicitar el contenido de lo que le informó Maciel en la comunicación personal que mantuvieron a fines de 2021, y que no mencionó en la interpelación, se le retiró la confianza política y debió renunciar a su cargo como vicecanciller.

Peña recordó en rueda de prensa este lunes que después de la interpelación, cuando el tema estaba siendo investigado por la Justicia, “se conocen los chats” entre Maciel y Ache.

“Cuando conocemos el contenido de los chats queda evidente que lo que había dicho (Ache) en el Parlamento no era lo que había pasado, y ella lo reconoce, entonces para nosotros no hay ninguna novedad. Ratificamos los hechos. Con respecto a la actuación de ella no hay ninguna duda”, agregó Peña.

Consultado acerca de lo que dijo Ache, de que “por lealtad” no mencionó en la interpelación el contenido de los chat y la advertencia de Maciel sobre la peligrosidad de Marset, Peña respondió: “Es una justificación que ella da de su error. Ella justifica su error en esa lealtad y señala responsabilidades de otros. Ahora, con respecto a su responsabilidad no cabe ninguna duda”.