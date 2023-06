Guillermo Domenech: “Da la sensación que a Penadés se le ha bajado el pulgar sin contemplar las pruebas”

El senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto cuestionó el pedido de desafuero del senador Gustavo Penadés que presentó la fiscal de delitos sexuales Alicia Ghione y dijo que de su escrito no se desprenden pruebas y que por eso no hay lugar a formación de una causa judicial.

“No somos sus amigos, no somos sus correligionarios, hemos tenido recientemente un encontronazo político, pero nos da la sensación que a Penadés se le ha bajado el pulgar sin contemplar las pruebas que se han diligenciado y ha sido condenado por la opinión pública y de alguna manera por nosotros mismos. Hay principios a los que no se debe renunciar, como el de inocencia”, dijo Domenech durante la sesión del Senado que debate el desafuero del senador del Partido Nacional.

“Del informe fiscal no resulta que hay lugar a formación de causa. Se habla de ocho testimonios que no integran el expediente. Se nos dirá que hay normas internacionales que protegen a las víctimas de abuso sexual, es cierto, pero no se le puede pedir a este cuerpo o a la Justicia que de por ciertas las declaraciones de los testimonios. Tampoco se aporta la declaración de Penadés, que por una hora hizo ante la fiscalía”, agregó Domenech.