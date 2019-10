"Guasón" comanda la taquilla ostentando un récord de recaudación

A pesar de la controversia generada por su temática violenta que incluso llevó a medidas especiales para su exhibición, la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix batió con ello la marca de ingresos para una película estrenada durante un mes de octubre en Estados Unidos y Canadá. El récord anterior era para el supervillano "Venom", que el año pasado cosechó USD 80,2 millones en su primer fin de semana.

"Guasón", dirigida por Todd Phillips y de clasificación R (restringido), trata sobre el origen y ascenso del maníaco enemigo del superhéroe Batman a través de una historia oscura que retrata como un aspirante al estrellado de la comedia se desbarranca en su propia locura.

Justamente, con el temor reinante por posibles focos de violencia llevó a autoridades y cines de algunas zonas de Estados Unidos a planificar medidas especiales de seguridad como por ejemplo en Colorado. En 2012, la acción de un tirador durante la proyección de una película de Batman, "The Dark Knight Rises", en Aurora, Colorado, dejó 20 muertos.

Las críticas para la película de Phillips (creador de la trilogía de "The Hangover" no han sido muy favorables a pesar de lograr el León de Oro de Venecia. El diario The Washington Post la calificó de "sombría" y "superficial", en tanto CinemaScore le dio B+.

Bien atrás, quedó en segundo lugar "Abominable", la animación de los estudios Universal con su simpático Yeti del monte Everest, que facturó USD 11,9 millones de viernes a domingo (acumulando en dos semanas ingresos por 37,7 millones).

La historia trata una adolescente y sus amigos que intentan ayudar a ese joven Yeti a reunirse con su familia mientras un hombre rico busca capturarlo como trofeo.

Tercera quedó la adaptación cinematográfica de la serie de televisión "Downton Abbey", sumando 8 millones de dólares. Esta película narra las aventuras de la familia Crawley y sus sirvientes en momentos en que se preparan para una inesperada visita de la realeza británica.

El cuarto puesto del ránking corresponde a "Estafadoras de Wall Street", de STX Film, con las actuaciones de las estrellas musicales Jennifer Lopez, Constance Wu y Cardi B. La cinta se basa en una historia real sobre estripers que roban a sus ricos clientes en una Nueva York golpeada por la recesión.

Un puesto más abajo figuró la película de terror de los estudios Warner Bros, "It: Capítulo 2". La continuación del filme adaptado de la novela de Stephen King sumó 5,4 millones de dólares y acumula 428 millones en el mundo tras su estreno hace cinco semanas.

El "top ten" de la taquilla se completa con estos filmes:

6. "Judy" - USD 4,6 millones (USD 6 millones en dos semanas).

7. "Ad Astra" - USD 4,2 millones (43,3 millones en tres semanas).

8. "Rambo: la última misión" - USD 3,6 millones (39,9 millones en tres semanas).

9. "War" - USD 1,6 millones.

10. "Chicos buenos" - USD 900.000 (USD 82 millones en siete semanas).