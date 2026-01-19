Guardavidas reanimaron a un hombre que cayó en su camioneta al arroyo San Carlos

Un hombre de 30 años que conducía su camioneta por la rambla de San Carlos , cayó al arroyo que lleva el mismo nombre. Ocurrió en la tarde de este lunes.

Según informó la Intendencia de Maldonado, el conductor perdió el dominio del vehículo y siguió hasta caer hacia el arroyo.

Guardavidas que estaban cerca retiraron al hombre, que sufrió un paro cardíaco, por una de las ventanas que estaba abierta. Le practicaron primeros auxilios en el techo del vehículo.

Minutos después, informó la Intendencia, fue trasladado en una ambulancia hacia un centro asistencial donde se encuentra siendo asistido. Al momento de ser trasladado, el hombre se encontraba con pulso, añadió la información oficial.

El accidente ocurrió el 18 de Julio y la rambla.