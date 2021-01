Guardavidas de Maldonado reciben donación de salvavidas inteligentes

Uruguay se transforma así en pionero en Latinoamérica en la implementación de esta tecnología.

El flotador se abre en un tiempo de 3 a 5 segundos, es pequeño, pesa 300 gramos, es reutilizable y se infla automáticamente en contacto con el agua.

Este sábado de mañana en la playa Mansa de Punta del Este mostraron su funcionamiento.

Oneup - How to reuse it.