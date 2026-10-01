Guada, Jazmín, Jéssica y Tati M: Gran Hermano Uruguay tiene nueva placa de nominadas

Gran Hermano Uruguay vivió en la noche de este miércoles su segunda gala de nominación y cuatro jugadoras quedaron en placa: Guada, Jazmín, Jéssica y Tati M.

De las cuatro, la líder Agustina salvará a una de ellas en la gala de este jueves. El público ya empezó a votar para que una abandone el juego. Para votar, se envía VOTO + NOMBRE al 7020.

Tras el anuncio del "Colo" Gianarelli, los jugadores comenzaron a especular sobre quién votó a quién. Esta noche en Canal 10 al término de Subrayado se vivirá una nueva instancia del reality.

¡TENEMOS PLACA! Ahora la gran pregunta es: ¿a quién salvará Agustina mañana? VOTÁ enviando VOTO + NOMBRE al 7020. ¿Quién querés que abandone la casa?#GranHermanoUY pic.twitter.com/2Uv7SGmdVb — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 1, 2026

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