Gran Hermano Uruguay vivió en la noche de este miércoles su segunda gala de nominación y cuatro jugadoras quedaron en placa: Guada, Jazmín, Jéssica y Tati M.
Guada, Jazmín, Jéssica y Tati M: Gran Hermano Uruguay tiene nueva placa de nominadas
De las cuatro, la líder Agustina salvará a una de ellas en la gala de este jueves. El público ya empezó a votar para que una abandone el juego.
De las cuatro, la líder Agustina salvará a una de ellas en la gala de este jueves. El público ya empezó a votar para que una abandone el juego. Para votar, se envía VOTO + NOMBRE al 7020.
Tras el anuncio del "Colo" Gianarelli, los jugadores comenzaron a especular sobre quién votó a quién. Esta noche en Canal 10 al término de Subrayado se vivirá una nueva instancia del reality.
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