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OPERACIÓN ZANCADA

Grupo criminal brasileño Primer Comando Capital recibía armas desde Argentina en Rivera: hay dos detenidos

La Policía detuvo a un argentino y un brasileño en Rivera e incautó varias piezas para armar fusiles, además de 20 mil reales en efectivo.

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La Operación Zancada permitió la incautación de piezas para fusiles, la detención de un argentino y un brasileño en Rivera y la desarticulación de una maniobra de tráfico internacional de armas que iba desde Argentina a Uruguay, pasando por Rivera.

El procedimiento se realizó este miércoles, a cargo de la Fiscalía Semiespecializada de 3º Turno de Rivera y contó con intercambio de información con la policía brasileña y personal de Aduana de Argentina: primero, detuvieron sobre la ruta 5 a un hombre que pretendía dejar Rivera luego de entregar el armamento. Luego, se allanó una vivienda en el barrio Laguna, donde estaba alojado el brasileño de 37 años que había recibido las armas. En esa escena, dentro de un auto con matrícula de Brasil, estaban las piezas para montar los fusiles. En el otro auto, de Argentina, había 20 mil reales en efectivo.

“De acuerdo con la investigación, las armas ingresaban desde Argentina desarmadas y eran entregadas en Rivera a personas provenientes de estados del norte de Brasil. Posteriormente, el armamento era trasladado hacia San Pablo. Según la información policial, ciudadanos brasileños vinculados al grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC) formarían parte de la organización investigada”, indica el comunicado del Ministerio del Interior.

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En total, la Policía incautó: dos autos, 20 mil reales, dos imanes, tres celulares, 24 cañones, 25 cerrojos con cabezal incluido, 28 subcajas de mecanismo, tres guardamanos color verde, ocho blockes de gases, 10 cubre llamas de cañón, un cabezal de cerrojo y un selector de disparo.

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