Aduana de Salto incautó productos anabólicos por más de $1.000.000 que pretendían ingresar ocultos al país

Un control aduanero de rutina permitió la incautación de productos anabólicos por más de un millón de pesos en el Puente Internacional de Salto Grande.

El operativo de la Aduana de Salto se realizó en la noche del domingo, cuando los funcionarios interceptaron un auto Chevrolet Celta. Al inspeccionar el vehículo, encontraron los anabólicos ocultos en ambos laterales traseros.

La mercadería pretendía ser ingresada al país sin la documentación requerida ni las autorizaciones del Ministerio de Salud Pública.

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Los anabólicos son versiones sintéticas de la testosterona, la principal hormona sexual de los hombres. Uno de sus usos es para el crecimiento muscular.

El conductor del auto fue detenido y se dispuso la incautación del vehículo y de la mercadería.