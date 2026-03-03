RECIBÍ EL NEWSLETTER
Grupo Centro se reunió con Orsi sobre túnel en 18 de Julio: "Planteamos las necesidades que tenemos", dijo su vicepresidente

Armando Levitan, dijo a Subrayado que el objetivo del encuentro fue plantear su preocupación al presidente sobre el impacto que podría llegar a tener el plan de movilidad una vez aprobado.

Integrantes de Grupo Centro, grupo que nuclea a empresarios y comercios, se reunieron con el presidente Yamandú Orsi para poner sobre la mesa su postura sobre la construcción del túnel en la avenida 18 de Julio.

"En total los comercios que hay en esa zona son alrededor de 1.300, emplea miles de personas, hay muchísima gente involucrada de manera de que el presidente tuvo la sensibilidad de escucharnos directamente", expresó.

Y agregó: "Nos ha transmitido claramente que el proyecto aún no está aprobado, que está en estudio. Que también la intendencia sobre todo está trabajando junto con el presidente para definir los distintos aspectos. Quizás lo que está más claro es que el tramo desde El Pinar hasta Tres Cruces no presenta mayores dificultades, sí hay un tema de continuar analizando de cómo sería el tránsito en 18 de Julio".

En lo que respecta al tránsito en 18 de Julio, Levitan comentó que Orsi está conteste de que la solución perfecta no existe, "no está claro cuáles son las distintas alternativas por las cuales se inclinarían, pero lo que nosotros planteamos fueron las necesidades que tenemos".

Además, dijo que desde Grupo Centro no pueden opinar sobre cuál sería la mejor solución para el transporte, pero sí pueden decir sobre qué los beneficia y qué los perjudica en cuanto a mejor convivencia entre comerciantes y consumidores, por ejemplo.

"Nosotros estamos haciendo una encuesta que aún no está definitiva porque no hay suficiente información (...) no sabemos cuál sería exactamente el recorrido", contó.

Y agregó: "Queremos un mejor 18 de Julio, más limpio, con mucha seguridad, con buena iluminación y en eso el presidente estuvo conteste de que él quiere mantener esa zona como las mejores capitales del mundo".

