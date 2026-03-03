"Esto no es el túnel sí o túnel no", dijo Bergara y aseguró que todas las opiniones deben ser tomadas en cuenta

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , aseguró este martes que el proyecto de transporte metropolitano está en una etapa diálogo y enfatizó que "es mucho más que la discusión si hay túnel o no hay túnel en 18 de Julio ".

Bergara espera que el intercambio entre las autoridades del gobierno nacional y las intendencias metropolitanas defina en un plazo breve las características finales del proyecto.

Afirmó que la Intendencia de Montevideo tiene una opinión formada sobre el túnel en la principal avenida, pero evitó dar detalles en público por estar en un proceso de intercambio con el gobierno nacional.

"No se puede hablar del túnel de 18 de Julio, porque no hay ningún túnel y no se sabe si va a haber túnel", sostuvo. Bergara se mostró dispuesto a concurrir a la Junta Departamental para dar la fundamentación y los detalles del proyecto, pero una vez que esté completamente definido. Actualmente, el intercambio y las opiniones se dan en el ámbito de coordinación entre el gobierno nacional y las intendencias metropolitanas.

Consultado sobre la opinión contraria de los comerciantes del Centro, Bergara sostuvo que "son bienvenidas las opiniones de todo el mundo". "No creo que estén en contra del proyecto; en todo caso, es la discusión sobre el túnel", dijo. "Esto no es el túnel sí o túnel no, acá estamos hablando de un proyecto de transporte y de movilidad metropolitana, en donde el túnel es una parte y hasta diría menor del proyecto", reiteró.

Bergara indicó que las opiniones de profesionales, académicos, comerciantes y sociedad civil deben ser tomadas en cuenta a la hora de la definición del proyecto. "Esta es una definición técnica en materia de movilidad, pero también es una definición que tiene que tomar en cuenta los negocios y obviamente siempre es una definición de carácter político", remarcó.