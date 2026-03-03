RECIBÍ EL NEWSLETTER

"Esto no es el túnel sí o túnel no", dijo Bergara y aseguró que todas las opiniones deben ser tomadas en cuenta

"No se puede hablar del túnel de 18 de Julio, porque no hay ningún túnel y no se sabe si va a haber túnel", sostuvo el intendente de Montevideo.

bergara-tunel

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, aseguró este martes que el proyecto de transporte metropolitano está en una etapa diálogo y enfatizó que "es mucho más que la discusión si hay túnel o no hay túnel en 18 de Julio".

Bergara espera que el intercambio entre las autoridades del gobierno nacional y las intendencias metropolitanas defina en un plazo breve las características finales del proyecto.

Afirmó que la Intendencia de Montevideo tiene una opinión formada sobre el túnel en la principal avenida, pero evitó dar detalles en público por estar en un proceso de intercambio con el gobierno nacional.

blancos cuestionan tunel por 18 de julio, denuncian ausencia de bergara y citaran a ministra de transporte al parlamento
Seguí leyendo

Blancos cuestionan túnel por 18 de Julio, denuncian "ausencia de Bergara" y citarán a ministra de Transporte al Parlamento

"No se puede hablar del túnel de 18 de Julio, porque no hay ningún túnel y no se sabe si va a haber túnel", sostuvo. Bergara se mostró dispuesto a concurrir a la Junta Departamental para dar la fundamentación y los detalles del proyecto, pero una vez que esté completamente definido. Actualmente, el intercambio y las opiniones se dan en el ámbito de coordinación entre el gobierno nacional y las intendencias metropolitanas.

Consultado sobre la opinión contraria de los comerciantes del Centro, Bergara sostuvo que "son bienvenidas las opiniones de todo el mundo". "No creo que estén en contra del proyecto; en todo caso, es la discusión sobre el túnel", dijo. "Esto no es el túnel sí o túnel no, acá estamos hablando de un proyecto de transporte y de movilidad metropolitana, en donde el túnel es una parte y hasta diría menor del proyecto", reiteró.

Bergara indicó que las opiniones de profesionales, académicos, comerciantes y sociedad civil deben ser tomadas en cuenta a la hora de la definición del proyecto. "Esta es una definición técnica en materia de movilidad, pero también es una definición que tiene que tomar en cuenta los negocios y obviamente siempre es una definición de carácter político", remarcó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRIMER DÍA DE CLASES

Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los "maestros flexibilizadores"
"EL GOBIERNO TE MINTIÓ"

FA denuncia pasacalles sin firmar en barrios: Brenta dijo que "probablemente se refieran al gobierno del Dr. Lacalle"
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Pasaje de un frente frío y episodio de lluvias "muy esquivo" en el sur del país, anunció Nubel Cisneros
discurso ante la asamblea general

Orsi destacó estabilidad, dijo que el primer año fue para "bases firmes" y anunció Ministerio de Justicia
ASAMBLEA GENERAL

"Un error institucional importante" y "no soy partidario", dijo Sanguinetti sobre la Universidad de la Educación y el Ministerio de Justicia

Te puede interesar

MSP presentó los nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías video
DECRETO FIRMADO

MSP presentó los nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías
Bergara presentó propuestas por USD 300 millones para limpieza, veredas, calles, saneamiento y Ciudad Vieja video
EN VIVO EN LA JUNTA DEPARTAMENTAL

Bergara presentó propuestas por USD 300 millones para limpieza, veredas, calles, saneamiento y Ciudad Vieja
Ediles de la Coalición abiertos a conversar sobre propuestas de Bergara pero no en los plazos que marcó el intendente video
MONTEVIDEO

Ediles de la Coalición abiertos a "conversar" sobre propuestas de Bergara pero no en los plazos que marcó el intendente

Dejá tu comentario