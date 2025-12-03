Grupo Banco Mundial invierte en Uruguay en su primer proyecto mundial de hidrógeno verde

El Grupo Banco Mundial (BM), a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), anunció este miércoles su primera inversión en hidrógeno verde a nivel mundial junto al Grupo Santander para desarrollar el proyecto Kahirós en Uruguay , que representará la creación de empleos y el posicionamiento del país como referente regional en soluciones energéticas limpias escalables.

El proyecto contará con un préstamo verde de 20 millones de dólares de IFC e integrará energía solar, producción de hidrógeno y transporte eléctrico en un solo sistema. La energía solar se utilizará para producir hidrógeno verde y con ese combustible se abastecerá a una flota de seis camiones especialmente diseñados para transportar madera hacia Montes del Plata, una de las principales plantas de celulosa y papel del país.

Kahirós permitirá reducir unas 870 toneladas de monóxido de carbono al año, que es equivalente a retirar más de 300 autos de circulación. Funcionará con una planta solar de 4,8 MW, con más de 8.000 paneles que generarán electricidad limpia. Un equipo electrolizador separará las moléculas de hidrógeno y oxígeno del agua, en un proceso que producirá 77 toneladas de hidrógeno verde al año. Luego, una estación hidrolinera comprimirá el hidrógeno y permitirá cargar los camiones en menos de una hora.

El proyecto sentará las bases de una nueva industria con potencial para generar más de 30.000 empleos directos hacia 2040.

En un contexto donde menos del 5% de los proyectos de hidrógeno verde anunciados a nivel mundial han alcanzado la etapa de inversión, este hito refleja el compromiso de IFC con sus clientes en la ampliación del acceso a fuentes diversas de energía y demuestra el potencial de soluciones sostenibles y escalables en mercados emergentes, destaca el Grupo Banco Mundial.

"Uruguay ha logrado avances notables en la expansión de fuentes de energía renovable, y este proyecto representa un paso importante hacia la descarbonización de sectores difíciles de abatir, como el transporte", afirmó Alfonso García Mora, vicepresidente de IFC para Europa, América Latina y el Caribe.

"El Grupo Banco Mundial está comprometido a apoyar proyectos pioneros e innovadores que generen empleos de calidad y sirvan como modelos replicables en América Latina y más allá. Desde Grupo Santander se impulsa Kahirós convencidos de su potencial transformador, y la incorporación de IFC confirma la solidez y proyección global de esta iniciativa. Esta alianza refleja una sinergia ejemplar entre instituciones comprometidas con liderar la transición energética y demostrar que desde Uruguay se puede marcar el rumbo hacia un futuro más sostenible”, señaló Gustavo Trelles, country head de Santander Uruguay.

Kahirós es un consorcio integrado por las empresas uruguayas Ventus, Fidocar y Fraylog, que junto al Grupo Santander y con apoyo financiero del Renewable Energy Innovation Fund (REIF) de Naciones Unidas, comenzará a operar a fines de 2026. Será la primera solución integral de hidrógeno verde para el transporte de carga en Uruguay, marcará un hito en la reducción de emisiones en el sector logístico y forestal, y servirá como modelo para la expansión de estas tecnologías limpias en otros mercados.

"Es un orgullo poder ser partícipes de la innovación que se necesita para una transición energética sostenible. Como comentamos cuando se lanzó el proyecto, es otro aporte que esperamos sume al posicionamiento del Uruguay como un país estratégico para el desarrollo de esta nueva tecnología y muchas otras inversiones. Nuestro compromiso es que Kahirós sea un referente regional y mundial desde donde compartir aprendizajes y oportunidades”, comentó María José González, directora del Proyecto Kahirós.

La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial trabaja en el desarrollo del sector privado en mercados emergentes en más de 100 países con capital, conocimiento especializado e influencia para crear mercados y oportunidades. En 2025, comprometió un récord de 71.700 millones de dólares.