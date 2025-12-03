Lula y Trump hablaron por teléfono y dicen estar dispuestos a cooperar en el combate al crimen organizado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par de Estados Unidos, Donald Trump , hablaron por teléfono y dijeron que están listos para cooperar en el combate al crimen organizado .

En una llamada de 40 minutos, Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva relanzaron la relación bilateral tras meses de tensiones por el juicio y la condena a Jair Bolsonaro, aliado del republicano.

Trump describió la conversación como “muy buena” y aseguró que habló de comercio, aranceles y sanciones impuestas a Brasil, varias de las cuales ya comenzó a flexibilizar tras su encuentro con Lula en octubre.

El brasileño valoró positivamente esos gestos pero insistió en que aún quedan productos por negociar.

El eje central del diálogo fue la cooperación contra el crimen organizado internacional. Según la Presidencia brasileña, Lula enfatizó la necesidad urgente de coordinar acciones para enfrentar a organizaciones como el PCC, detallando las operaciones que su gobierno lanzó para asfixiar financieramente a estas redes, incluyendo un megaesquema de lavado de casi 10.000 millones de dólares desmantelado este año. Trump, por su parte, expresó total disposición a colaborar en iniciativas conjuntas.

La llamada se dio en un contexto sensible: Estados Unidos mantiene una operación militar intensa en el Caribe y el Pacífico, con bombardeos que ya dejaron más de 80 muertos en lanchas que Washington identifica como vinculadas al narcotráfico. Aunque Lula había manifestado su preocupación por esta presencia militar y su impacto regional, ambos gobiernos evitaron cualquier referencia a Venezuela, pese a las acusaciones de Nicolás Maduro de que la campaña estadounidense busca derrocarlo.

Trump cerró el intercambio asegurando que la conversación “sienta las bases de un acuerdo a largo plazo” y anticipó nuevos encuentros: “Mucho bien saldrá de esta sociedad”.