Gremios estudiantiles levantaron ocupación: "Nos hicieron ciertas promesas, vamos a esperar hasta el 27 de octubre"

Gremios estudiantiles de la Universidad de la República se movilizaron durante toda la semana en el marco del análisis presupuestal y este viernes levantaron las medidas de ocupación.

Más de seis centros educativos fueron ocupados, uno de ellos fue el Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA).

En la noche de este viernes, el gremio de estudiantes de Secundaria decidió levantar la medida. Uno de los voceros dijo a Subrayado que mantuvieron una reunión con el senador Óscar Andrade y el diputado Sebastián Sabini y les informaron que cuando el Presupuesto se eleve a la Cámara de Senadores pueden haber redirecciones a la Educación.

"En el día de ayer se nos citó para poder hablar con ellos en el Parlamento. Por el momento nos dijeron que el 6+1 al menos este año es imposible. No nos van a dar ese nivel de presupuesto. Nos hicieron ciertas promesas que vamos a esperar hasta el 27 de octubre a ver si se cumple y si no se cumple estaríamos volviendo a ocupar". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1979327184134377522&partner=&hide_thread=false Estudiantes desalojaron liceos que estaban ocupados desde el martes. La medida era en reclamo por mayor presupuesto para la Educación. pic.twitter.com/VwiCnbUilm — Subrayado (@Subrayado) October 17, 2025

Temas de la nota gremios estudiantiles

Presupuesto