La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) ocupa la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar este martes en reclamo de más presupuesto. El edificio está ubicado en Constituyente esquina Martínez Trueba en el barrio Cordón.
Gremio estudiantil ocupa la Facultad de Ciencias Sociales en reclamo de más presupuesto
"Si bien el presupuesto programado es insuficiente, es mejor que el del período anterior", dijo la decana de la Facultad, Carmen Midaglia.
"El orden estudiantil, que es un actor cogobernante, la FEUU ha decidido ocupar la facultad en pedido presupuestal para no restringir algunos programas que estaban pautados. Aumentar becas de estudiantes de grado y posgrado", dijo la decana de la Facultad, carmen Midaglia.
Y agregó: "Si bien el presupuesto programado es insuficiente, es mejor que el del período anterior. Ya se ha mejorado algo, hay expectativa de un mensaje complementario para asegurar becas universitarias".
