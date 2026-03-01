Netanyahu anuncia que los bombardeos contra Teherán se intensificarán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , prometió este domingo intensificar los ataques aéreos contra Teherán en los próximos días, y aseveró que su ejército ha movilizado "toda su fuerza" en la campaña iraní.

"He cursado instrucciones para que prosiga la campaña (...) Nuestras fuerzas están golpeando ahora mismo el corazón de Teherán con gran fuerza, y esto no hará más que escalar en los días venideros", dijo Netanyahu en un mensaje de video.

"Estamos en una campaña en la que el ejército está desplegando toda su fuerza como nunca antes, para garantizar nuestra existencia, y nuestro futuro", agregó.

Seguí leyendo Netanyahu dijo que hay "muchos indicios" de que el líder supremo de Irán Alí Jamenei murió en ataque de Israel y Estados Unidos

Nueve personas murieron el domingo en el centro de Israel cuando un edificio se derrumbó por el "impacto directo" de un misil iraní, informaron los servicios de emergencia israelíes.

En la zona de Bet Shemesh, los socorristas "confirmaron la muerte de nueve personas", anunció Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, en un comunicado.

Precisó haber evacuado a 28 heridos, dos de ellos en estado grave.

Un anterior balance daba cuenta de ocho decesos.

El misil causó "daños importantes (...) y el edificio donde había civiles se derrumbó", indicaron las fuerzas de seguridad.

FUENTE: AFP