Grave error del argentino Franco Colapinto provocó un accidente que dejó fuera al vigente campeón Lando Norris

El vigente campeón mundial de Fórmula 1, el británico Lando Norris (McLaren), que tuvo que abandonar este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán tras una maniobra errada del argentino Franco Colapinto (Alpine), reclamó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que el piloto sudamericano sea suspendido al menos una carrera.

En la vuelta 36 de la carrera en el circuito urbano de Bakú, después de la intervención del coche de seguridad, Colapinto intentó una maniobra audaz al querer infiltrarse por el interior de la curva 1, que gira en 90 grados, pero frenó brusco y demasiado tarde, lo que bloqueó sus ruedas.

El auto del argentino perdió entonces el control y golpeó con el francés Pierre Gasly, su compañero de Alpine, que a su vez colisionó con el McLaren de Norris. Los tres pilotos tuvieron que abandonar por este accidente.

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"Simplemente me sacaron de la carrera. La FIA debería ser más estricta y comenzar a dictar suspensiones para este tipo de situaciones", declaró Norris.

"Ha sido una falta de prudencia y esto cuesta mucho dinero. Todas mis piezas se han ido a la basura. Los autores deben ser suspendidos por esa forma de conducir, que no merece estar en la Fórmula 1", añadió, sin ocultar su gran enfado por lo ocurrido.

Después del accidente, Colapinto reconoció inmediatamente su error y pidió públicamente perdón a Gasly, a su escudería Alpine y a Norris.

Esas palabras no calmaron al inglés, que siguió cargando contra el piloto argentino: "En la F1, esperas que haya pilotos que se anticipan a lo que ocurra. La adherencia iba a ser débil, la temperatura de los neumáticos también, aunque tampoco lo era tanto. En la F1, te enfrentas a los mejores pilotos del mundo y cuando suceden cosas así, esa gente (los que cometen errores o imprudencias) no debería estar ahí".

"Si causa un accidente en un momento de carrera así, deberías recibir una suspensión de al menos una carrera", sentenció.

Preguntados en conferencia de prensa por este accidente, los tres primeros de la carrera -el ganador británico George Russell, el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar- estimaron que una sanción así sería desproporcionada.

"El piloto es consciente de lo que ha hecho y se ha disculpado. Es una lástima que tantos pilotos se hayan visto afectados", lamentó Verstappen.

FUENTE: AFP