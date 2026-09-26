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REUNIÓN CON Dryden Brown, de Praxis

Orsi volvió de la ONU y habló de sus reuniones con mandatarios y empresarios, como el CEO de Praxis

El presidente Yamandú Orsi regresó este sábado de tarde a Uruguay tras participar en Nueva York de la Asamblea General de la ONU, además de varias reuniones bilaterales y con empresarios, como Dryden Brown, de Praxis (foto).

Dryden Brown, CEO de Praxis, con el presidente Orsi. Foto: publicada por Praxis y Brown en X.

Dryden Brown, CEO de Praxis, con el presidente Orsi. Foto: publicada por Praxis y Brown en X.

El presidente Yamandú Orsi regresó este sábado de tarde a Uruguay tras participar la semana pasada de su segunda Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Cerca de las 3 la tarde llegó a la Base Aérea Nº1, al lado del aeropuerto de Carrasco, y en conferencia de prensa habló de las reuniones que mantuvo con mandatarios y empresarios.

En Nueva York se reunió con el presidente de Brasil Lula Da Silva, mantuvo una reunión con mandatarios de la región y empresarios sobre Inteligencia Artificial, se reunió con sus pares de Bolivia y Paraguay, y con el empresario Dryden Brown (directivo de Praxis) un conglomerado de emprendimientos tecnológicos que planea instalarse en Colonia y construir allí su llamada “ciudad digital”.

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Se trata de una inversión de 1.000 millones de dólares, según lo anunciado por la empresa.

Brown publicó en redes sociales la reunión con Orsi y dijo que “Praxis se enorgullece de estar construyendo en Uruguay”.

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