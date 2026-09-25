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Escándalo en el fútbol inglés

El Manchester City es considerado culpable de 114 infracciones financieras y podría ser excluido de la Premier League

Si el Manchester City es formalmente hallado culpable, la sanción podría incluir una quita de puntos o incluso una expulsión de la Premier League.

Manchester City, Liga de Campeones. Foto: AFP

Manchester City, Liga de Campeones. Foto: AFP

El Manchester City fue considerado culpable de 114 de las 115 acusaciones que tiene en su contra por violar las reglas financieras de la Premier League, publicó este viernes The Athletic.

Según esa fuente, no se ha fijado por ahora ninguna sanción por parte de las autoridades, que tampoco hicieron pública su decisión. El club presentó recurso.

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En febrero de 2023, después de cuatro años de investigación, la liga inglesa presentó 115 cargos contra los Citizens.

Entre ellos hay 80 infracciones financieras en el periodo 2009-2018 (contratos de patrocinio inflados o complementos de salarios no declarados, entre otros) y otros 35 cargos suplementarios por falta de cooperación durante la fase de investigación.

De setiembre a diciembre de 2024, una larga audiencia tuvo lugar ante una comisión independiente compuesta por tres miembros en un lugar mantenido en secreto. Allí los abogados de la Premier League y los del club abordaron este conflicto.

En 2020, la UEFA vetó al equipo por dos años en sus competiciones de clubes continentales por presuntas infracciones al fair-play financiero, pero esa sanción fue luego levantada por un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Desde su compra en 2008 por el fondo de inversión emiratí Abu Dhabi United Group, el Manchester City dio un salto de calidad y acumula grandes títulos en su etapa más reciente.

El City marcó una época durante la década (2016-2026) en la que tuvo a Pep Guardiola como entrenador: sumó siete títulos de campeón de Inglaterra entre 2018 y 2024, además de lograr en 2023 su primera y hasta ahora única Liga de Campeones europea.

Si el club es formalmente sentenciado como culpable, la sanción podría incluir una retirada de puntos o incluso una exclusión de la Premier League.

FUENTE: AFP

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