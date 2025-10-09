Gran remate online de Lucas Etcheverrito: 23 terrenos en cuotas en La Paloma, Punta del Diablo y Pueblo Nuevo, y una chacra de 3 ha sobre ruta 9 en Maldonado

El rematador Lucas Etcheverrito a través de la plataforma www.lucasremates.com está llevando a cabo otro gran remate online de terrenos en cuotas con una selecta oferta de lotes ubicados a 5 minutos del balneario La Paloma y Laguna de Rocha y terrenos en Punta del Diablo.

El remate se lleva a cabo en la web www.lucasremates.com donde con esta modalidad ya se puede estar ofertando online desde cualquier parte sin la necesidad de estar presente y los cierres del remate son el miércoles 15 de octubre de 2025 para terrenos de Pueblo Nuevo, La Paloma y la Chacra de Ruta 9, y jueves 16 de octubre para Punta del Diablo.

Las condiciones de entrega y financiación se encuentran detalladas en cada terreno, así como fotos y ubicaciones. Las cuotas de los terrenos se pueden financiar en dólares sin interés o en unidades indexadas.

En esta importante oferta se destacan 12 terrenos ubicados a 5 minutos del balneario La Paloma, Playa Serena y Laguna de Rocha en el fraccionamiento Jean Krug en un entorno inmejorable con excelente acceso por ruta 10 la cual se encuentra asfaltada recientemente. Varios de estos terrenos cuentan con muy buena vista. Los terrenos tienen una superficie de 500 m2 a 600 m2, estando nivelados, limpios, arbolados y amojonados por agrimensor, con toda la contribución 2025 pagada. Se rematan en 96 cuotas con base desde 140 dólares la cuota.

También se están ofreciendo 2 terrenos en el balneario Pueblo Nuevo - San Bernardo del departamento de Rocha, ubicado en el kilómetro 244 de ruta 10, con una base de cuota de 200 dólares.

Además, se está subastando una chacra en la zona de Garzón del departamento de Maldonado sobre ruta 9 km 176. Tiene una superficie de 33.428 m2 (3 hectáreas 3428 m2), con 107,22 metros de frente a ruta 9. Se remata en 96 cuotas a pura cuota, con una base de 790 dólares en 96 cuotas que también se pueden financiar en unidades indexadas.

También se están ofreciendo 9 terrenos en Punta del Diablo que se rematan en 90 cuotas que van desde 150 dólares la cuota, donde ya se encuentran limpios, nivelados y amojonados por agrimensor. Se destaca muy buen terreno muy bien ubicado a cinco de Playa La Viuda, sobre calle Las Malvinas entre San Sebastián y Serna.

Esta importante oferta de terrenos es una excelente oportunidad de inversión, donde se puede estar ofertando desde cualquier parte del país sin moverse de su casa, así como también desde el exterior. Todos los terrenos que se rematan se encuentran al día, con toda la titulación correspondiente para la escrituración.

Hace más cinco años el rematador Lucas Etcheverrito está llevando a cabo los remates online de terrenos financiados a través de su plataforma www.lucasremates.com, siendo pioneros en Uruguay en remates online. Brindando todas las garantías a la que la firma rematadora está acostumbrada, de una forma innovadora, adaptándose a los nuevos tiempos, dando toda la comodidad y tranquilidad a los compradores para que realicen la mejor inversión y con la posibilidad de cumplir con el sueño de la familia de tener un terreno en la playa, por la financiación que se ofrece. Todos los terrenos que se rematan son aptos para construir y cuentan con toda la documentación para su escrituración. La ventaja principal es que los interesados pueden estar ofertando varios días hasta el miércoles 15 de octubre de 2025 para los terrenos de La Paloma, Pueblo Nuevo y la chacra, y hasta el jueves 16 de octubre para los lotes de Punta del Diablo, desde cualquier parte, únicamente con una computadora o su celular.

Para más información los interesados pueden ingresar a la página www.lucasremates.com y también pueden contactarse directamente con el rematador Lucas Etcheverrito al 099 742 800.