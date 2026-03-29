Gran parte de la población bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. El aviso comenzó este domingo a las 08:00 y será actualizado a las 11:00.

Según el organismo, un frente semi-estacionario afecta el país y genera tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. Inumet indicó que continuará monitoreando la situación y que informará ante eventuales cambios.

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Montevideo: todo el departamento.

Canelones: todo el departamento.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Colonia: Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, El Semillero, Estanzuela, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico y San Gabriel.

Lavalleja: Estación Solís, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

San José: todo el departamento.