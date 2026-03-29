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Diluvia en montevideo

Gran parte de la población bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes

La advertencia rige desde la mañana de este domingo y abarca Montevideo, Canelones y varios departamentos más.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. El aviso comenzó este domingo a las 08:00 y será actualizado a las 11:00.

Según el organismo, un frente semi-estacionario afecta el país y genera tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. Inumet indicó que continuará monitoreando la situación y que informará ante eventuales cambios.

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Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas.

Advertencia amarilla por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Foto: FocoUy
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Advertencia amarilla por la persistencia de tormentas fuertes y lluvias abundantes

Montevideo: todo el departamento.

Canelones: todo el departamento.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Colonia: Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, El Semillero, Estanzuela, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico y San Gabriel.

Lavalleja: Estación Solís, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

San José: todo el departamento.

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