El Instituto Uruguayo de Meteorología publica este sábado de mañana una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas en una zona del centro y oeste del país, desde Río Negro y Soriano hacia Durazno.
Advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas y mucha lluvia
La advertencia naranja rige para una zona del centro y oeste del país, y es por tormentas fuertes y puntualmente severas. La advertencia amarilla abarca una zona mayor e incluye lluvias abundantes.
En tanto, la advertencia amarilla abarca una zona mayor alrededor de la advertencia naranja, y en este caso es por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Advertencia naranja
“Un frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, dice el informe oficial.
Advertencia naranja y amarilla por persistencia de lluvias copiosas y abundantes en gran parte del país
Advertencia amarilla
Este mismo frente semi-estacionario genera en esta zona “tormentas puntualmente fuertes”, donde se pueden registrar “lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, dice el Inumet.
