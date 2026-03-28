RECIBÍ EL NEWSLETTER
ADVERTENCIA DE INUMET

Advertencia amarilla por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

La advertencia amarilla es porque siguen las tormentas fuertes y las lluvias abundantes en la zona centro y oeste del país.

Advertencia amarilla por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Foto: FocoUy

Advertencia amarilla por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizo este sábado al mediodía el pronóstico por mal tiempo y sacó la advertencia naranja vigente durante toda la mañana, dejando la advertencia amarilla por la persistencia de tormentas fuertes y lluvias abundantes para la zona centro y oeste del país (ver mapa abajo).

Esto se debe a “un frente semi-estacionario que afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes”, dice el Inumet, y agrega que “cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.

mapa-alerta-dos
Foto: FocoUy.
Seguí leyendo

Advertencia amarilla de Inumet en gran parte del país por lluvias abundantes
Temas de la nota

Lo más visto

video
LA FIJACIÓN PASA DE BIMENSUAL A MENSUAL

Gobierno subió 7% los combustibles desde el 1° de abril: el precio de la nafta será $82,27 y el del gasoil $50,63
EN REDES SOCIALES

El MPP tras suba de los combustibles: "Si gobernara el Partido Nacional el aumento sería el doble"
AUMENTA 7%

Para presidente de ARU es "lógico" el aumento de combustibles pero pide sacar subsidios de supergás y boletos 
ASÍ QUEDÓ EL DISEÑO DE 18 de JULIO

La IMM publicó el informe final con imágenes y explicaciones de cómo quedará 18 de Julio con el nuevo sistema de ómnibus
MAL TIEMPO ESTE SÁBADO

Advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas y mucha lluvia

Te puede interesar

La IMM publicó el informe final con imágenes y explicaciones de cómo quedará 18 de Julio con el nuevo sistema de ómnibus video
ASÍ QUEDÓ EL DISEÑO DE 18 de JULIO

La IMM publicó el informe final con imágenes y explicaciones de cómo quedará 18 de Julio con el nuevo sistema de ómnibus
Prohibición de estacionar, menos ómnibus y cambio de sentido: así quedan las calles paralelas con la reforma en 18 de Julio
QUÉ PASA SI SE CORTA 18 POR UNA MANIFESTACIÓN

Prohibición de estacionar, menos ómnibus y cambio de sentido: así quedan las calles paralelas con la reforma en 18 de Julio
Inisa cerró la unidad de seguridad de Bulevar Artigas y trasladó a 14 internos tras dos motines con toma de rehenes
RECLUSIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES

Inisa cerró la unidad de seguridad de Bulevar Artigas y trasladó a 14 internos tras dos motines con toma de rehenes

Dejá tu comentario