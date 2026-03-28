El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizo este sábado al mediodía el pronóstico por mal tiempo y sacó la advertencia naranja vigente durante toda la mañana, dejando la advertencia amarilla por la persistencia de tormentas fuertes y lluvias abundantes para la zona centro y oeste del país (ver mapa abajo).
Advertencia amarilla por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
La advertencia amarilla es porque siguen las tormentas fuertes y las lluvias abundantes en la zona centro y oeste del país.
Esto se debe a “un frente semi-estacionario que afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes”, dice el Inumet, y agrega que “cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.
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Advertencia amarilla de Inumet en gran parte del país por lluvias abundantes
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