RECIBÍ EL NEWSLETTER
tenía 30 años

Camión atropelló y mató a una mujer que cruzaba una cebra junto a sus hijas en Salto

Ocurrió en Salto. La mujer, de 30 años, fue trasladada al hospital local, donde murió. El conductor del camión declara ante Fiscalía.

Foto: Subrayado. Escena del accidente en Salto.

Foto: Subrayado. Escena del accidente en Salto.

Un accidente de tránsito fatal ocurrió pasadas las cinco y media de la tarde de este miércoles en la ciudad de Salto. La víctima fue una mujer de 30 años que, caminando, cruzaba una cebra, junto a sus dos hijas menores de edad.

Un camión que circulaba por Avenida Batlle atropelló a la mujer en el cruce con la calle San Eugenio y la dejó en estado grave. Si bien la víctima fue trasladada al hospital local, murió.

La Policía informó que una de las niñas, de 11 años, sufrió heridas leves, mientras que la otra menor no sufrió lesiones.

robaron la recaudacion del clasico entre salto y artigas; delincuente encanono a funcionario y se llevo $92.000
Seguí leyendo

Robaron la recaudación del clásico entre Salto y Artigas; delincuente encañonó a funcionario y se llevó $92.000

El conductor del camión fue citado a declarar en la Fiscalía este jueves, informaron fuentes de la Policía local a Subrayado. La Fiscalía inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"
inumet

Gran parte del país bajo doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes
PLAYA DEL CERRO

Peces muertos en la costa de Montevideo y la explicación de una bióloga especialista en el tema: la salinidad
LAS PIEDRAS

Condenaron a 15 años de cárcel al hombre que asfixió y prendió fuego a una mujer tras una discusión
informe especial

Montevideo se suma a propuesta de Orsi y proyecta inversión de $ 150 millones para iluminar todas las canchas de baby fútbol

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Emergencia del Hospital Policial. video
Hospital policial

Preso por crímenes en dictadura denuncia que le desconectaron aparatos en CTI
Pablo Goncálvez en Punta del Este: Si causa un problema y viola la ley va a tener problemas, dice jefe de Policía video
Habla víctor trezza

Pablo Goncálvez en Punta del Este: "Si causa un problema y viola la ley va a tener problemas", dice jefe de Policía
Foto: Subrayado. Escena del accidente en Salto.
tenía 30 años

Camión atropelló y mató a una mujer que cruzaba una cebra junto a sus hijas en Salto

Dejá tu comentario