Camión atropelló y mató a una mujer que cruzaba una cebra junto a sus hijas en Salto

Foto: Subrayado. Escena del accidente en Salto.

Un accidente de tránsito fatal ocurrió pasadas las cinco y media de la tarde de este miércoles en la ciudad de Salto. La víctima fue una mujer de 30 años que, caminando, cruzaba una cebra, junto a sus dos hijas menores de edad.

Un camión que circulaba por Avenida Batlle atropelló a la mujer en el cruce con la calle San Eugenio y la dejó en estado grave. Si bien la víctima fue trasladada al hospital local, murió.

La Policía informó que una de las niñas, de 11 años, sufrió heridas leves, mientras que la otra menor no sufrió lesiones.

El conductor del camión fue citado a declarar en la Fiscalía este jueves, informaron fuentes de la Policía local a Subrayado. La Fiscalía inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Temas de la nota Salto

accidente