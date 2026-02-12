Cesa advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y se mantiene la de color amarillo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la advertencia de color naranja y mantuvo la amarilla, pero reducida a tres departamentos.
Los departamentos de Artigas, Rivera y Salto tienen varias localidades bajo advertencia. Allí puede registrarse actividad eléctrica, caída de granizo, lluvias abundantes.
"Frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", señala el comunicado de Inumet.
Localidades bajo advertencia:
Artigas: Todo el departamento.
Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Constitución, Fernández, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.
