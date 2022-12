Gran Hermano se prepara para que ingresen nuevos participantes y retornen eliminados

"Frodo" se enteró cómo pasó del amor al odio de la audiencia y dijo que muchos de los comentarios que lo llevaron a la borda en el reality fueron meramente estrategia. Además, aseguró que no tiene un drive con fotos de chicas, como dijo frente a otros de los hombres del reality. "No es algo lindo. Fue un comentario totalmente desafortunado. Yo utilicé una herramienta en el juego, pero fue una herramienta equívoca. Es mentira, no existe". Otra vez, dijo que fue para irse de la casa y lo cuestionaron duramente algunas de las panelistas.