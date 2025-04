Gran Hermano, los seres queridos en la casa y lo que dijo Tato sobre sus sentimientos hacia Luz

"Yo no quiero decir que en algún momento me ilusioné, pero sí que me gustaba mucho lo que teníamos", le contó el uruguayo a su amigo Augusto, en el streaming.

"Es algo que en el juego siento que me afecta un poco", admitió.

Respecto a verla con "Pestañas", le aseguró a su amigo que no está incómodo con eso, pero de todos modos no pudo evitar decir: "Por momentos me da ganas de estar yo ahí. Dos, me hace bien igual también verla bien a ella, contenta y feliz. Creo que en estos meses fue cambiando el vínculo y se fue transformando en algo que creo que es lo correcto. Es una amistad en la que nos apoyamos, nos cuidamos, nos contenemos, nos aconsejamos, y es lo que tiene que ser".

Además, Selva y Pablo aprovecharon la tranquilidad del jardín para hablar sobre sus compañeros.

"Cómo a veces hay que permitirse conocer a las personas. Porque te juro que me encantaba la pareja de ella con Tato. Ahora que lo conocí al 'Pestañas', dije, claro, con razón", opinó la uruguaya.