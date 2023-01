Gran Hermano llamó a Alfa al confesionario y el jugador no se quedó callado

Los comentarios discriminatorios de Alfa hacia Ariel por su sobrepeso no caen en gracia a Gran Hermano . Por esto, el ojo que todo lo ve lo llamó al confesionario y le advirtió que por ahí no era.

"Sin embargo, estoy observando en varias ocasiones, y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizas para referirte hacia uno de tus compañeros: Ariel", le dijo.

“Lo que sí no voy a permitir es que te refieras a él con términos discriminatorios. El sobrepeso o la obesidad no deben ser motivos de burlas ni exclusión", le señaló Gran Hermano a Alfa.

Pero el jugador no quiso quedarse sin palabras y aclaró: “Nunca tuve algo contra Ariel, al contrario, lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó a mí fue Ariel al tratarme de depravado. Hay muchas actitudes de él que hizo para sacar a varios acá adentro, a muchos, Grande", sostuvo el jugador, recordando la reacción del parrillero cuando le metió el dedo en la boca a Camila.

"Yo no soy ningún tonto ni me como ningún caramelo. Yo quiero cortar la relación y él me provoca hablándome cuando le dijo que no me hable", enfatizó Alfa.

"Quiero que te quedes tranquilo porque vemos todo", le respondió el ojo que todo lo ve.

Este lunes, además de la entrevista a Thiago, fue el día en el que se develó qué había en la maleta. Y sí, como todos lo esperaban, en la maleta estaba la habilitación para que los jugadores puedan usar la fulminante.

¿De qué se trata? Cada jugador tiene una chance de mandar a otro directamente a placa. Solo pueden hacer uso de esta nominación una vez en lo que queda del juego.

Ahora la casa especula con la idea de si alguien habrá utilizado la fulminante.