Gran Hermano: las frases que dejó Alfa y la presentación de los nuevos participantes

La casa de Gran Hermano recibió este lunes a Moro y Caramelo, y los participantes no solo se alegraron, sino que ya no pudieron separarse de ellos. Se trata de dos perros, hermanos y mestizos, que fueron rescatados por una protectora de animales argentina y que están en la pantalla para promover la adopción.

"Me gustaría que Romina gane Gran Hermano", fue una de las cosas que dijo el exconcursante, algo que puede sorprender si se considera la creciente enemistad entre ambos en la previa a su salida.

“¿Por qué creés que hoy estás acá?”, le preguntó Santiago del Moro al sexagenario. “Yo quería ir hasta el final, cerrar la puerta. Pero estoy acá porque es un juego y podés perder. La gente eligió que me fuera”, respondió el flamante eliminado.

“Lo eligieron así porque cosas que pasaron en el último tiempo en la casa. Quizás me equivoqué en algunas actitudes, como haber enfrentado a Romina, pero no soy de guardarme las cosas porque hubo cosas que me dolieron, y me dolieron por juego, quiero aclararlo. No tengo nada personal contra nadie de la casa. Ella jugó mejor y yo me quedé afuera”, completó Alfa.

“Nunca me sentí poderoso ni el amo de la casa. Podría haber quedado afuera en la primera placa con Tomás o las que vinieron después. Tengo una forma de ser y cambiarla a los 60 años no es fácil. Soy jodido y cabrón, y si yo digo que algo es de color negro, es negro”, sostuvo Walter.

Santiago le preguntó al 16° eliminado de Gran Hermano sobre por qué cree que se desencantó Romina de él.

“Todo se potencia y te olvidás de los micrófonos y las cámaras. Si tengo una discusión con vos, salgo del estudio y se acabó. En la casa todo se potencia porque discutís con alguien y después lo ves en el baño, en la habitación”, explicó Alfa.

FUENTE: Con información de Telefé