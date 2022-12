Gran Hermano: la pelea de las chicas con Coti y una ausencia en la placa de repechaje

"Atención, mañana NO habrá gala de nominación, ustedes deberán votar para que un jugador eliminado regrese a la casa. El líder de la semana (Alexis) contará con un voto doble, y en caso de empate, será quien decida", reveló el conductor Santiago del Moro.

También aclaró que no pueden hacer complot para arreglar a quién eligen para que regrese, porque esos votos se descontarán de la votación final. "Además, el público votará para que vuelvan otros dos ex participantes, pero eso no sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos es lo que va a pasar mañana con ustedes", explicó Del Moro.

Por otra parte, Gran Hermano compartió una imagen con los exparticipantes que están esperando volver y el público notó una ausencia: no aparece Tomás Holder.

Si bien no hubo comunicación oficial al respecto, las últimas publicaciones en redes sociales del exconcursante indican que está fuera de Argentina.

Además, la tensión entre Julieta, Romina y Coti se desató.

"Qué lealtad ni que nada... Nunca, jamás, jugué con ustedes, idiotas. No le debo lealtad a ninguna", disparó la correntina, quien le hizo la nominación espontánea a "Disney" y Daniela, algo que desembocó en la salida de la jovencita de Morón.

Antes de esto, Julieta le marcó, de frente, lo siguiente: "Ya sabemos que es un juego, que estás jugando y que nos clavaste la espontánea. A vos te gritan traidora todos los días".

Coti siguió en su juego de la mentira (para la que está autorizada por Gran Hermano) y le respondió que no: "Por mi vida y mi familia, les juro que traidora no soy".

"Si vos llegaste a votar a alguna de las chicas, define lo que vos sos en la vida", le dijo por su parte Romina.

