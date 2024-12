Gran Hermano: la jugada de Santiago dejó a la casa descolocada y analizan los movimientos del uruguayo

“Le falta ser consciente de dónde está y activar”, indicó el líder de la semana sobre el reikista, que aceptó su decisión pero no coincidió con su parecer sobre él.

“Bajando a esta persona creo que van a quedar personas que, como me pasó con Claudio, son auténticas pero no se dan cuenta de dónde están, y una que no sé si es auténtica del todo. Vi que se quiso posicionar mucho y enseguida dudar, y la placa me hizo reaccionar y ver un cambio muy grande. La decisión que tomo es bajar de la placa a Luciana”, informó Santiago.

Esta mañana, en la cocina, una charla entre Claudio, Juan Pablo y Giuliano, destacaron la movida del uruguayo. "Va a ser un tipo difícil si se queda", afirmó Juan Pablo.

Giuliano consideró que el juego "tiene etapas" y que ahora están conociendo el perfil de cada uno.

Luego coincidieron en que los tres tienen una cabeza generacionalmente distinta, de análisis.

"Para mí la estrategia la aplico muy rápido", consideró Giuliano.

