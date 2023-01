Gran Hermano: la decisión de Nacho, las sospechas de Romina y el diálogo entre Julieta y Marcos

“¿Viste como juega Camila?”, le dijo Romina a Alfa. “Ayer me di cuenta cuando hablamos de lo que está jugando Camila”, agregó.

“Pero más bien”, le dijo Walter y agregó que le sacó “la ficha” desde el primer día.

“Vinieron a ganar los dos”, remarcó el veterano de la casa. A ambos les preocupa lo que saben de afuera por haber entrado después.

“Te pueden ver como posible ganador”, agregó Romina y le advirtió que lo quieren hacer enojar para que pierda apoyo del público.

Lo otro que mostraron las cámaras fue un momento de posible coqueteo entre Julieta y Marcos.

El primero se dio cuando Julieta estaba preparando licuados para varios y le pidió ayuda para llevar los vasos.

Ella lo miró, le dio uno de los vasos y le dijo: "Sos hermoso vos", o tal vez "Sos el mozo vos".

No se sabe con exactitud qué dijo Julieta la primera vez, pero sin dudas desconcertó por completo a Marcos, quien insistió en que le repitiera la frase. A partir de ahí, se la escuchó decir "sos el mozo" de manera clara.

"¿Eh? ¿Por qué?", fue la reacción del salteño. "Que sos el mozo", le repitió ella, esta vez con claridad. "Dale, llevale a Maxi y yo le llevo a Cami, no te cuesta nada", lanzó Julieta. "No entiendo qué me dijiste", insistió él.

"Si se lo llevás a Maxi", continuó Juli y el primo siguió intentando confirmar su sospecha: "Antes, qué me dijiste". "¡Que sos el mozo!", le dijo ella riéndose y Marcos volvió a consultar por qué.