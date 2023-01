Gran Hermano: la culpa de Nacho y la desconfianza de Romina con Daniela, que la acusó de mentirosa

"Me lo sacaron, ahora me van a conocer", afirmó la joven de zona oeste en referencia a quienes lo votaron. Poggio, por su parte, le explicó que es la gente quién elige finalmente y dentro de poco se volverán a ver para seguir la relación por afuera del juego.

La desconfianza de Romina

“Como persona, quería que Maxi salve a Thiago; pero como jugador, no”. Esas fueron las palabras que dijo Julieta citando a Daniela. Julieta mantuvo una charla con Romina en la que intentó defender a la tercera del grupo.

Romina siente mucha desconfianza de Daniela tras enterarse de que ella votó a Thiago para que esté en la placa de nominados para abandonar la casa de Gran Hermano, algo que terminó por suceder este domingo.

La exdiputada mantuvo una charla a solas en el baño con Julieta, quien le aseguró que la modelo quiere de verdad al joven oriundo de González Catán.

"Ella me dijo 'Thiago quería estar en placa porque no quedó como líder'", le explicó la actriz a Romina, que le respondió "yo tengo un pensamiento, no importa".

Pero Romina no se quedó con eso y fue, de frente, a hablar con Daniela. “Sos una mentirosa”, le dijo.

"Salió el tema de lo de Thiago. Vos le dijiste a ella (en referencia a Julieta) que lo votaste y a mí me dijiste que vos le dijiste a ella pero no”, expresó Romina y siguió: “No da que a mí me dijiste una cosa y a ella le dijiste otra cosa. A ella le dijiste que no lo votaste y a mí me dijiste que sí, entonces eso nos genera desconfianza, a alguna de las dos nos mentís".

Embed

FUENTE: TELEFÉ