Murió a los 95 años Robert Duvall, recordado por "El padrino" y "Apocalypse Now"

El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El padrino" y brilló en el papel de un coronel loco por el surf en "Apocalypse Now", falleció a los 95 años, informó su esposa el lunes.

"Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar", declaró su esposa, la actriz y cineasta argentina Luciana Duvall, en un comunicado.

A lo largo de sus seis décadas de carrera, Duvall brilló en papeles protagonistas y de reparto hasta convertirse en director.

Seguí leyendo Gran Hermano Uruguay llega a la pantalla de Canal 10, en la celebración de sus 70 años

En 1983, ganó un Óscar a mejor actor por su interpretación de un cantante de country en la película "Tender Mercies". Estuvo nominado al Premio de la Academia en seis ocasiones más.

Entre sus personajes más memorables se encuentran el discreto y leal consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de "El padrino".

Su interpretación del maniático teniente coronel William Kilgore en la película sobre la guerra de Vietnam "Apocalypse Now" le valió una nominación al Óscar y lo convirtió en una auténtica estrella tras años de actuación en papeles menores.

Mientras pronuncia una de las líneas icónicas de la película -"Me encanta el olor del napalm por la mañana"-, se ve a Kilgore con un gran sombrero vaquero y el torso desnudo, a la vez que aviones de combate estadounidense vuelan a baja altura y bombardean una franja arbolada junto a la playa, donde él quiere ir a surfear.

Ese personaje se concibió originalmente para ser aún más exagerado (al principio debía llamarse coronel "Masacre"), pero Duvall lo moderó.

"Hice mi tarea", le contó el actor al veterano presentador Larry King en 2015.

"EL MÁS VERSÁTIL"

En cierto modo, Duvall floreció tardíamente en Hollywood: tenía 31 años cuando realizó su interpretación revelación como el misterioso recluso Boo Radley en la adaptación cinematográfica de 1962 de "Matar a un ruiseñor", novela de Harper Lee.

Después interpretó una variedad de papeles, entre ellos a un ejecutivo corporativo matón en "Network" (1976), y a un oficial de la marina que trata a su familia como soldados en "The Great Santini" (1979).

Sin embargo, Duvall solía decir que su papel favorito fue en una miniserie de televisión de 1989: el curtido y sarcástico guardabosques de Texas reconvertido en vaquero Augustus McCrae en "Lonesome Dove", basada en la novela de Larry McMurtry.

La crítica de cine Elaine Mancini describió en una ocasión a Duvall como "el actor más técnicamente competente, el más versátil y el más convincente en la pantalla en Estados Unidos".

Tras confirmar su fallecimiento, Luciana Duvall afirmó: "Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, simplemente lo fue todo".

Duvall fue un enamorado del tango, e incluso dirigió una película ("Assasination Tango") en la que también actuó y que tiene un guion en el cual la música rioplatense es protagonista.

FUENTE: AFP