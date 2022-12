Gran Hermano: a Daniela le salió mal el juego y Thiago no pudo salvarla

De esta forma, la placa se mantiene con los mismos cinco participantes que fueron nominados el miércoles: Coti, Daniela, Alfa y Ariel, además de Camila, que se ganó la nominación por sanción.

Las cámaras y micrófonos de la casa también registraron una charla entre Maxi y Alexis, en la que este confiesa que está cansado de su novia Coti.

La charla surgió, en principio, porque el Conejo comentó que su novia puede estar complicada en la gala de eliminación de este domingo. Luego, la charla siguió y dijo: “Es que me cansé. No doy más. No me aguanto más sus pendejadas. ¿Sabés cómo tengo los huevos por lo que me estoy aguantando? Igual ella debe aguantarme cosas a mí" y agregó: "Ya me tiene saturado. Me agotó la paciencia".

Embed

FUENTE: Telefé