Gran Hermano: Carlos se enojó con Luz, la llamó de "vende humo" y esta le respondió

"A mí no me gusta la gente que vende humo y que habla para hacerse ver, porque me expuso adelante de los chicos, que se reían, no me dejó bien parado adelante de la gente más allá de que me conocen, como que era un mentiroso", dijo Carlos.

Luz replicó que no lo llamó de mentiroso y cuando intentó explicar su visión, él le levantó la voz. "Sos una mentirosa", le respondió.

“Te gusta hacer de cuenta de que hablás y opinás. Vendés humo porque no decís nada”, repitió.

Luego, a solas, Luz lo encaró, le explicó que lo que le hizo en la mesa fue exponerla a ella y él le dijo: "Vos me lo hacés a mí, yo te lo voy a hacer a vos".

"Ah, devolvés, qué ejemplo", le replicó la jujeña.

El domingo hubo gala de eliminación y Jenifer fue la tercera de esta edición, después de Renato y Delfina.

