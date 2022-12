Gran Hermano: afuera de la casa, la Tora se enfrentó a la tía de Coti

Estela trató de "tarados" a quienes gritaron desde afuera de la casa sobre la traición de su sobrina a las demás chicas. Además, hizo una distinción respecto a las personas que están dentro como "las bonitas" y las no bonitas.

"Las que son lindas ahí es Coti, Juli también pero la Tora...y culpa de todos los monitos hay tarados que fueron a gritar y arruinaron a Coti", expresó Estela, quien fue criticada por el panel del programa que la entrevistó. Cuando pidieron a la Tora que respondiera, esta no quiso.

"Tiene una manera medio agresiva de hablar...habla de que una de las chicas es linda dando a entender que las demás no y no le puedo responder a una mujer así", comentó. Fue allí que la tía de Coti con enojo expresó que no quería ni verla.

"Pero me vas a tener que ver igual esta noche y por Telefe", entonces dijo la Tora.

