Graciela Bianchi: "Tenemos un gobierno en disputa, los enfrentamientos dentro del Frente Amplio son muy fuertes"

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi fue consultada sobre el planteo del Frente Amplio para ajustar algunos impuestos, y la negativa que al respecto expresó el ministro de Economía Gabriel Oddone.

“Si todos los días se les ocurre un gasto diferente, cuando hay un gasto, alguien lo paga. Cuando hay un subsidio, alguien lo paga. Es como una casa, si yo quiero gastar más de lo que gano, en el caso del Estado aumento impuestos o me endeudo, y me endeudo”, agregó la senadora este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“El ministro de Economía ya ha dicho en reiteración real, a su fuerza política, que no hay más margen para aumentos tributarios. ¿Por qué nos preocupa? Porque tenemos un gobierno en disputa. Los enfrentamientos dentro del Frente Amplio son muy fuertes, y eso sí que hay que decirlo, y lo vemos”, aseguró Bianchi.

Y agregó: “Nosotros nos llevamos mejor con todos ellos, de lo que se llevan ellos mismos. Porque los escuchamos, los vemos y sabemos sus posiciones ideológicas. En consecuencia siempre está la posibilidad de que haya presión de determinados sectores para aumento de tributos. Lo que queremos es que el equipo económico permanezca, es lo único que en definitiva nos da tranquilidad. Es lo más sensato, lo más coherente que tiene este gobierno”.