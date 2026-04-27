"Todo falló en ese momento": habló la madre del joven muerto por un policía en 2025 en el Clínicas

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) consideró en una resolución que el accionar del Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y el Hospital de Clínicas constituyó una "vulneración directa del derecho a la vida" de Franco del Curti, el paciente asesinado por un policía en el centro de salud en 2025.

El 5 de junio del año pasado, un policía mató de un disparo en el pecho a Franco, un joven de 22 años con problemas de salud mental que estaba internado en el Clínicas.

Del Curti llegó al centro de salud en busca de ayuda y, en medio de una crisis de su patología, el personal intentó contenerlo, pero debieron solicitar refuerzos, y fue en ese intento que se produjo el disparo.

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El hecho, que fue captado por las cámaras de seguridad, ocurrió en la sala de emergencias del hospital.

En el video, se ve el momento de la ejecución de Franco, se lo ve tendiendo en el piso, muerto, ante la mirada de los trabajadores, la seguridad y otros pacientes que estaban en el lugar.

A casi un año de su madre, Alejandra Bonilla, conversó con Subrayado sobre el caso de su hijo. Franco ingresó el martes 3 de junio al hospital a las 9:15 de la mañana y en el entorno de las 14:30 horas le dieron el alta. El joven volvió a ingresar al Clínicas pasadas las 22 horas del miércoles 4 hasta el jueves 5, que le dieron el alta, pero él quería seguir internado y al no dársela se descompensó y ocurrió el hecho. A ella, le informaron que había ocurrido un incidente y su hijo había muerto, según contó.

Alejandra consideró que el futuro de su hijo hubiese sido diferente y que su muerte fue innecesaria. "Todo falló en ese momento", sostuvo. "Es todo un conjunto, porque no es que solo la culpa la tiene el policía que fue el que lo mató", agregó.

La mujer asegura que siempre fue una madre presente y cuando desde los hospitales la llamaban para avisarle que su hijo estaba ingresado, iba, y que eso no ocurrió el día que murió en el Clínicas.

La familia de Franco realizó la denuncia y el caso aún continúa en investigación en la órbita de la Fiscalía.

La vida del joven estuvo marcada por internaciones y múltiples diagnósticos. Hiperactividad fue el primero, y le siguió una larga lista que incluyó trastorno de conducta, bipolaridad, esquizofrenia infantil y un retraso cognitivo. Todo desde los cuatro años.

Su madre cuenta las peripecias de enfrentarse a un sistema que no está preparado para acompañar a estas personas. "Todas las mamás que tenemos un chico que está en consumo siempre estamos con el corazón en la boca", aseguró.

Alejandra pidió justicia por Franco. "Quiero, como Franco ya no está, hacer algo por los que quedan", afirmó.

MADRE FRANCO DEL CURTI

Desde el Hospital de Clínicas, consideran que "lo de la Inddhh fue un balde de agua fría", dijo a Subrayado su director, Álvaro Villar. En el Ministerio del Interior, el caso pasó a Asuntos Internos y se inició una investigación de sumario y el policía fue trasladado del cargo a cumplir otras funciones.

A partir del caso de Franco hubo cambios en el Clínicas:

• Se elaboró un protocolo nuevo en base a experiencia internacional con la cátedra de Psiquiatría y con asesoramiento de la Guardia Republicana en cuanto a las medidas de contención.

• Se entrenó al personal de Emergencia para reaccionar y se está trabajando con el personal de vigilancia del hospital.

• Se inauguró un sector nuevo con todas las medidas para evitar situaciones como esta. Ya está funcionando y tiene 10 camas.

• Apoyo psicológico al personal de Enfermería.