Gonzalo Moratorio fue homenajeado en el Parlamento: "Uno está para volver a levantarse"

El científico Gonzalo Moratorio fue homenajeado este jueves en el marco de una nueva edición de Héroes Contemporáneos del Bicentenario, realizada por la Cámara de Representantes.

"Uno está para volver a levantarse, para realmente en algún momento de su vida entender que el olor de la lona es parte del camino y que hay que amigarse con el mismo y seguir", dijo en su exposición el investigador del Institut Pasteur.

Y agregó: "He intentado toda la vida y hoy más que nunca intento laburar en eso, en meterle a la tolerancia, a la frustración y seguir para adelante".

Moratorio recordó su llegada al Pasteur, luego de "una odisea, de estar casi 6 años en París, entre 2012 y 2018", sabía que iba a volver a Uruguay y pensó que le iban a dar todo lo que pidiera.

"Llego y de verdad pienso ya está, me van a dar más o menos lo que les pida porque hice todo bien. Hice las cosas bien, tengo los papers, como decimos nosotros los artículos científicos en las revistas que más nos interesa tener, tengo historia, traje además financiación (..:) traje dinero de afuera para poder seguir montando mis ideas. Pensar, soñar con armar un laboratorio en donde pueda implementar todo lo que aprendí durante tantos años afuera. Claramente, siempre hago la misma broma con mis estudiantes y demás, que yo voy derecho al infierno de los ratones el día que no esté más porque he sido muy duro, en ese aspecto", manifestó.

En esta instancia también se reconoció el trabajo de la Fundación Canguro, la Fundación Clarita Berenbau y el doctor Rodolfo Gandini, figura clave de la ciencia nacional.