RECIBÍ EL NEWSLETTER
HÉROES DEL BICENTENARIO

Gonzalo Moratorio fue homenajeado en el Parlamento: "Uno está para volver a levantarse"

El investigador del Institut Pasteur fue reconocido este jueves por la Cámara de Diputados en el marco de una nueva edición de Héroes Contemporáneos del Bicentenario.

Foco Uy

Foco Uy

El científico Gonzalo Moratorio fue homenajeado este jueves en el marco de una nueva edición de Héroes Contemporáneos del Bicentenario, realizada por la Cámara de Representantes.

"Uno está para volver a levantarse, para realmente en algún momento de su vida entender que el olor de la lona es parte del camino y que hay que amigarse con el mismo y seguir", dijo en su exposición el investigador del Institut Pasteur.

Y agregó: "He intentado toda la vida y hoy más que nunca intento laburar en eso, en meterle a la tolerancia, a la frustración y seguir para adelante".

presidenta alterna del fnr sobre moratorio: si la ministra hubiera accedido a hacer una excepcion estaria violando el tocaf
Seguí leyendo

Presidenta alterna del FNR sobre Moratorio: "Si la ministra hubiera accedido a hacer una excepción estaría violando el Tocaf"

Moratorio recordó su llegada al Pasteur, luego de "una odisea, de estar casi 6 años en París, entre 2012 y 2018", sabía que iba a volver a Uruguay y pensó que le iban a dar todo lo que pidiera.

"Llego y de verdad pienso ya está, me van a dar más o menos lo que les pida porque hice todo bien. Hice las cosas bien, tengo los papers, como decimos nosotros los artículos científicos en las revistas que más nos interesa tener, tengo historia, traje además financiación (..:) traje dinero de afuera para poder seguir montando mis ideas. Pensar, soñar con armar un laboratorio en donde pueda implementar todo lo que aprendí durante tantos años afuera. Claramente, siempre hago la misma broma con mis estudiantes y demás, que yo voy derecho al infierno de los ratones el día que no esté más porque he sido muy duro, en ese aspecto", manifestó.

En esta instancia también se reconoció el trabajo de la Fundación Canguro, la Fundación Clarita Berenbau y el doctor Rodolfo Gandini, figura clave de la ciencia nacional.

Temas de la nota

Lo más visto

video
En piedras blancas

Una niña de 11 años fue detenida por robar en un supermercado y golpear a los guardias
FENÓMENO METEOROLÓGICO

Niño Godzilla: el fenómeno "muy potente" que llega con "eventos severos" de lluvias y tormentas
PEDIDO DE COLABORACIÓN

Tiene 71 años, vende tortas fritas, pasteles y empanadas, y necesita colaboración para comprarse un carro por el frío
MONTEVIDEO

Nueva filmación del hombre buscado por delitos sexuales lo ubica en Brazo Oriental acosando a otra adolescente
FAMILIARES PIDEN CELERIDAD

Siniestro fatal familia Florida: "Es un caso complejo porque hay varios fallecidos, queremos ser lo más precisos en las evidencias", dijo abogado

Te puede interesar

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 27% aprueba y 48% desaprueba en abril video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 27% aprueba y 48% desaprueba en abril
Datos finales del censo 2023: 350.000 personas no habían sido contabilizadas; 34.500 viven en asentamientos video
OMISIÓN CENSAL DE 10,3%

Datos finales del censo 2023: 350.000 personas no habían sido contabilizadas; 34.500 viven en asentamientos
Dos policías fueron embestidos de atrás por un vehículo en el marco de los festejos de Nacional video
INVESTIGAN

Dos policías fueron embestidos de atrás por un vehículo en el marco de los festejos de Nacional

Dejá tu comentario