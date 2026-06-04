Gonzalo Moratorio sobre el apoyo de la gente: "Nunca esperé una muestra de afecto tan significativa"

Este jueves se realiza un show a beneficio de Gonzalo Moratorio en el Antel Arena . El científico, que lucha contra un cáncer, dialogó con Subrayado y mostró su agradecimiento.

"Nunca esperé una muestra de afecto tan significativa, tan profunda", dijo Moratorio, y se definió como "muy feliz" por lo que está sucediendo. "Me gustaría estar con más energía y más fuerza para poder no simplemente decirlo sino demostrarlo más efusivamente, pero muy feliz".

"La idea es estar esta noche lo más que pueda, y es una energía que espero y que ya lo está haciendo, un recargue de baterías a nivel de lo que es el amor por sobre todas las cosas que me ha transmitido y que me sigue transmitiendo la gente, la población uruguaya. No tengo palabras de agradecimiento, estoy descolocado", expresó.

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Sobre su situación actual, señaló que "convencido" de que va a "poder salir de esta situación, tengo mucha, mucha fuerza, y la convicción de que el camino es largo, que es duro, lo está siendo, va a serlo, pero que voy a poder superar esta situación y romper un montón de estadísticas para poder disfrutar en 15 años del cumpleaños de mi hija de tan solo seis meses y estar al lado de ella".

Para colaborar con Moratorio, hay números en HSBC Bank 3699135 a nombre de Natalia Ibáñez y Gonzalo Moratorio. En Abitab, por el número 146734 a nombre de Gonzalo Moratorio.