Rochet visitó a Moratorio y le regaló tres camisetas; hoy es el beneficio en el Antel Arena y aún quedan entradas

El científico Gonzalo Moratorio recibió la visita de Sergio Rochet, arquero del Internacional de Porto Alegre y de la Selección Uruguaya, que le obsequió tres camisetas: del Inter, de Nacional y la Celeste.

Este jueves 4, a partir de las 20:30 horas, se realizará un evento a beneficio de Moratorio en el Antel Arena. Actuarán, Spuntone & Mendaro, El Chole, Humoristas Sociedad Anónima, Los Fatales, Bola 8, Los Zíngaros, Asaltantes con Patente, Doña Bastarda, Patos Cabreros y Gabriel Peluffo.

Quedan menos de 500 entradas para llenar el Antel Arena. Los tiques están a la venta a 650 y 850 pesos . Las puertas se abrirán a las 19:30 horas.

Hace más de un año, Moratorio se enfrenta a un tumor cerebral sumamente agresivo. Por el glioblastoma fue operado y sometido a quimioterapia, pero el tumor reapareció. El tratamiento siguió con radioterapia y ahora hace inmunoterapia con un fármaco de alto costo otorgado por el Fondo Nacional de Recursos, tras haber ganado en primera instancia y en Apelaciones un litigio contra el FNR y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El nuevo desafío es reunir un millón de dólares para poder acceder a un ensayo clínico que se llama Car-T que se realiza en Estados Unidos, Suiza o Japón. El tratamiento, que está en fase experimental, consiste en tomar las propias células de defensa del paciente, alterarlas genéticamente y programarlas para que ataquen al tumor hasta lograr su destrucción.

Moratorio tiene un sueño: bailar el vals en los 15 años de su hija Abril, que nació el 28 de noviembre de 2025, de su relación con Natalia Ibáñez.

Para colaborar con Moratorio también están disponibles los siguientes medios: