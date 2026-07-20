Gobierno declaró emergencia granjera en Salto tras los destrozos del temporal; el 70% de los productores están afectados

El gobierno declaró emergencia granjera en Salto tras el temporal que azotó la zona y causó destrozos importantes. En dicho departamento se vieron afectados el 70% de los productores.

El integrante del Cecoed de Salto, Aquiles Mainardi, destacó a Subrayado que la visita del presidente Yamandú Orsi es una señal clara de que se puede trabajar en conjunto, gobierno nacional y departamental. Además, dijo que el respaldo del presidente los fortalece para poder seguir con las tareas.

"Es un respaldo de compromiso, entonces creo que eso nos transmite tranquilidad a la hora de ir a hablar con los vecinos para poder transmitir que el apoyo va a llegar (...) la reconstrucción es entro todos", indicó.

Al momento hay una localidad prácticamente aislada donde se encuentran 90 familias.

Mainardi comentó que amanecieron de la peor manera porque no solo se trató de destrozos si no que una persona murió producto del temporal.

"Más allá de todos los daños económicos, las pérdidas económicas materiales que se irán reponiendo con el tiempo, sabemos que va a costar pero el hecho más lamentablemente destacado es la pérdida de esta ciudadana que pierde la vida ha raíz de este evento con el desprendimiento de un techo", comentó.

Y agregó: "Empezamos a ver con más certeza lo que fueron los daños y ahí le planteamos un poco al intendente y al presidente hoy en la mañana (...) la tormenta no solo se llevó los techos si no que generó un montón de riesgos y un montón de peligro a lo largo y ancho de la ciudad".

El Cecoed trabaja para restablecer las necesidades de la población. Mainardi dijo que la turbonada duró entre 5 y 10 minutos y que va a costar mucho reconstruir desde lo material.

Una de las vecinas del barrio Uruguay que dialogó con Subrayado dijo que hay mucha gente desesperada y piden soluciones.

"El presidente Orsi nos dijo que nos va a ayudar, de a poquito nos va a ayudar (...) la gente está desesperada, hay niños, gente embarazada abajo de agua, sin techo, sin muro, sin nada", manifestó.