Llegaron a Uruguay casi 4.000 nuevas dosis de la vacuna Menactra contra el meningococo

Autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunieron este lunes con el sindicato de trabajadores de Primaria por la campaña de vacunación contra el meningococo.

Durante el encuentro, la ministra Cristina Lustemberg confirmó la llegada nuevas dosis de la vacuna antimeningococo, indicó a Subrayado la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Alejandra Pereira.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado , un avión aterrizó en Montevideo este lunes con 3.800 nuevas dosis de la vacuna Menactra, las que serán distribuidas según la disposición del MSP.

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Desde el sindicato, se pusieron a disposición de las autoridades sanitarias para colaborar en que las franjas que establezca el MSP sean vacunadas con las nuevas dosis.

Pereira dio tranquilidad a la población sobre que la situación en la infancia y la adolescencia está bajo control, y que se buscará llegar a todos los niños incluidos en el esquema de vacunación.

Hay dos vacunas contra el meningococo:

La que se aplica los nacidos a partir del 1 de mayo de 2025, una primera dosis a los 2 meses de vida, otra a los 4 meses y una dosis de refuerzo a los 15 meses de vida.

La que se aplica, una dosis a los lactantes que cumplen 12 meses de vida a partir de julio de 2025, y una dosis a los adolescentes que cumplen 11 años a partir de julio de 2025.

Pereira indicó que un equipo técnico del MSP determinará qué parte del esquema de vacunación se va a ampliar. Expresó confianza en los epidemiólogos del ministerio.

Para el sindicato, es fundamental la vacunación para cortar la transmisión del virus. Destacó el acuerdo entre Primaria y el MSP para volver a vacunar en las escuelas con la autorización previa de los padres.