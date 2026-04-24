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Paro de cooperativas

Golpiza a chofer: trabajadores de cooperativas se movilizaron ante Torre Ejecutiva, Interior y Palacio Legislativo

Hay paro de 24 horas en UCOT y adhirió Coetc luego de un ataque que dejó inconsciente a un conductor.

Testimonios de choferes durante la movilización.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Trabajadores del transporte se movilizaron este viernes por el Centro de Montevideo con una caravana que pasó por Torre Ejecutiva, el Ministerio del Interior y el Palacio Legislativo, en reclamo de mayor seguridad tras la agresión a un chofer de UCOT.

La medida se da junto a un paro de 24 horas que comenzó en la pasada medianoche en UCOT, al que se sumaron trabajadores de Coetc al mediodía. La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) informó que la decisión se tomó luego de que uno de sus afiliados fuera atacado mientras trabajaba.

“Ante los gravísimos hechos de violencia ocurridos recientemente contra uno de nuestros afiliados, se ha resuelto decretar un paro total de actividades por 24 horas, a partir de los primeros servicios del viernes 24”, señala el comunicado. Según el sindicato, el trabajador fue golpeado por un hombre, quedó inconsciente y eso derivó en un choque de atrás entre ómnibus y autos que estaban detenidos en un semáforo. El conductor fue asistido, dado de alta y deberá ser operado.

Foto cedida a Subrayado.
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Ascot reclama el esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación del responsable y medidas concretas para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Durante la movilización, un manifestante dijo a Subrayado: “No puede ser que salgamos a trabajar y te agredan, te lastimen o te maten por cualquier cosita (…) Pasa más de lo que la gente cree. Toda la gente que nos critica de que tenemos errores, yo la traería una semana acá arriba acompañando y que vea todos los accidentes que nosotros evitamos por las malas maniobras de los demás. Tenemos una tensión, un estrés terrible acá porque tenemos que estar siempre alertas y además de eso atender a la gente”.

La agresión ocurrió el jueves de noche en Bulevar Artigas. Según la información a la que accedió Subrayado, el chofer del ómnibus circulaba sin pasajeros cuando advirtió maniobras imprudentes de una camioneta. Tras tocar bocina, el vehículo comenzó a seguirlo. Cuando el ómnibus se detuvo y el conductor abrió la puerta para ver si había ocurrido un choque, el hombre subió y lo golpeó sin mediar palabra.

El agresor escapó por una ventana del ómnibus y se fue en la camioneta. Segundos después, el chofer se recuperó y constató que había chocado de atrás a otro ómnibus detenido, lo que generó una cadena con autos. No hubo otros lesionados.

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