Golpe de Piastri al Mundial de Fórmula 1: triunfo en Países Bajos y abandono de Norris

Es la sexta victoria de la temporada para Piastri, que se consolida como el gran favorito a suceder como campeón del mundo a Verstappen.

Foto: AFP. Óscar Piastri gana en Países Bajos el 31 de agosto de 2025.

El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial de Fórmula 1, dio un gran paso hacia el título al ganar este domingo el Gran Premio de Países Bajos, en el que su mayor rival y compañero en la escudería McLaren, el británico Lando Norris, tuvo que retirarse por un fallo mecánico.

Piastri, que ahora aventaja a Norris en 34 puntos en la clasificación, superó al ídolo local Max Vertappen (Red Bull) y al francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que logró con este tercer puesto su mejor clasificación en un Gran Premio.

Partiendo desde la pole position, Piastri lideró de principio a fin una carrera en la que Verstappen adelantó a Norris en la primera curva, pero fue incapaz de aguantar el ritmo del McLaren del australiano pese al apoyo que recibía desde las gradas por parte de los seguidores neerlandeses.

Seguí leyendo

Racing recibe a Peñarol esta tarde en el Parque Viera por el Torneo Clausura

Unas vueltas después, Norris volvió a adelantar a Verstappen y todo parecía encaminado a un nuevo doblete de McLaren, pero a falta de poco más de cinco vueltas para el final, el motor del británico dijo basta y su monoplaza se quedó en medio de la pista.

El abandono de Norris devolvió la segunda plaza a Verstappen y dio la posibilidad al joven Hadjar (20 años) de sumar su primer podio en la máxima categoría del automovilismo.

Es la sexta victoria de la temporada para Piastri, que se consolida como el gran favorito a suceder como campeón del mundo a Verstappen, que queda tercero en el Mundial a 104 puntos de Piastri.

El británico George Russell (Mercedes) quedó al pie del podio y completaron el Top 10 el tailandés Alexander Albon (5º con Williams), el británico Oliver Bearman (Haas), el canadiense Lance Stroll y su compañero español en Aston Martin Fernando Alonso, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el francés Estéban Ocon (Haas).

El argentino Franco Colapinto protagonizó una gran remontada desde el fondo de la parrilla hasta quedarse a punto de entrar en los puntos (11º) , mientras que el otro piloto sudamericano en liza, el brasileño Gabriel Bortoleto, acabó 15º con un Sauber.

El próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza.

FUENTE: AFP.

