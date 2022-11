Godín respondió a las críticas en su contra: Habló de "cerrar bocas y otras cosas"

“Todo valía la pena. Valía la pena el soñar, el pensar, visualizar poder estar acá defendiendo a la selección. No hay nada más lindo, nada más importante”, afirmó.

También fue consultado por Rafa Cotelo si en algún dudó de poder llegar a jugar el Mundial. “Siempre hay alguna duda, cuando ves que no podés o no avanzás como querés. Siempre se generan dudas, pero bueno yo estaba mentalizado y enfocado en salir adelante y poder recuperarme para estar bien”, aseguró.

“Una cosa es recuperarte, otra cosa es recuperarte pero realmente para competir y estar bien, y poder ayudar a mis compañeros y demostrar adentro de la cancha que en definitiva es lo que la gente espera”, agregó.

Godín también respondió a las críticas. “Si te dijera que no pienso en todas las críticas, todas las cosas feas que se dicen… Yo entiendo que la gente que habla así, es gente que no sabe de fútbol o que no entiende el sentimiento de equipo, o que no me conoce o simplemente que me falta el respeto”, apuntó. “Si te dijera que no pienso, te mentiría”, remató.

Habló de cerrar bocas y otras cosas. “Yo estoy pensando en ganar. Para mí, lo importante es que gane Uruguay. Ojalá un partido horrible yo, sea un desastre y que Uruguay gane. No me importa. Yo, lo que quiero, es que Uruguay gane. Si puedo ayudar de la mejor manera, rindiendo y haciendo mi trabajo y ayudando a mis compañeros, mucho mejor”, concluyó.