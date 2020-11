Gobiernos de Estados Unidos y Cuba polemizan por detención de artistas opositores en La Habana

"El Secretario Pompeo miente, EEUU nunca ha apoyado al pueblo cubano" y "debe cesar y desistir de la injerencia en los asuntos internos de Cuba", tuiteó el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

"Su gobierno se ha empeñado en agredir a nuestro pueblo por todas las vías concebibles", denunció.

Pompeo condenó el martes "la cruel represión" del gobierno comunista de la isla contra los integrantes del Movimiento San Isidro que protestan pacíficamente contra el encarcelamiento de uno de sus miembros, el activista y rapero Denis Solís.

Solís fue arrestado el 9 de noviembre y condenado a ocho meses de prisión por "desacato" a la autoridad. Pompeo denunció además esa sentencia como "injusta" y pidió su liberación.

También en Twitter, el jefe del departamento de Estados Unidos en la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, destacó que "fomentar y financiar a grupos de individuos en otros países con fines de interferencia política y para instalarlos a generar inestabilidad social" es "una práctica habitual del gobierno de EEUU".

Pero "en Cuba, se lo impedimos".

La Habana no reconoce legalmente ningún movimiento opositor y los considera "mercenarios" al servicio de Estados Unidos.

Una docena de miembros del movimiento inició la protesta el 17 de noviembre, y según los activistas, algunos de ellos se mantenían este miércoles en huelga de hambre y sed.

Embed #Cuba: Más de 15 artistas, activistas y periodistas independientes se encuentran en la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, en una lectura de poesía para exigir la liberación del rapero y opositor Denis Solís https://t.co/avJBbWiM9c pic.twitter.com/JSG3pjWO40 — 14ymedio (@14ymedio) November 19, 2020

Una periodista de AFP pudo constatar el viernes una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad alrededor de la sede del colectivo, impidiéndole el acceso al lugar de la protesta, que recibió el sábado el apoyo de las cuatro principales organizaciones opositoras del país.

Los reclamos del movimiento ya habían suscitado el apoyo de autoridades estadounidenses como el encargado de Negocios de Washington en Cuba, Tim Zúñiga-Brown, quien dijo en un tuit que "el mundo está mirando" y "la comunidad internacional reconoce su protesta pacífica".

"El régimen debe poner fin a este total desprecio por los derechos humanos", tuiteó en tanto el subsecretario de Estado norteamericano, Michael Kozak.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, subrayó que "las autoridades pueden seguir acosando, intimidando, deteniendo y criminalizando a artistas y pensadores alternativos, pero no puede mantener sus mentes en la cárcel", según un comunicado de la organización.

Quién es Denis Solís

Denis-Solis.jpg Denis Solís es rapero y tiene 22 años

Se le acusa de insultar a un policía en la vía pública. El hecho quedó registrado en un video.

Pero lo cierto es que Denis venía siendo acosado por su actividad como rapero. Gente que no se identificaba lo llamaba por teléfono para amenazarlo.

Más allá de sus canciones, el joven era activista en las calles. Según sus amigos es muchacho tranquilo y cristiano.

En 2016 Denis fue arrestado cuando protestaba con un cartel que decía: "el Gobierno me quitó el bicitaxi del cual vivo, basta ya", según indicó CID en un reporte.

Esa vez estuvo dos meses preso. . Entró en la cárcel el 13 de abril de 2016 y de esa experiencia relató que pasó mucha hambre: "Desayunábamos chocolatín y un pedazo de pan que se te quedaba pegado en los dientes. (...) Si me encierran de nuevo, a morirse. No tengo miedo. Si tengo que ir de nuevo, voy, y si tienen que matarme, también me sirve”, declaró.

Desde entonces ha sido un habitué de las protestas contra el gobierno.

La última vez se lo vio con un cartel: "Pueblo de Cuba, decide tu futuro"

La foto fue tomada en La Habana Vieja, donde vivía con su familia hasta ser detenido este lunes 9 de noviembre.

Denis es miembro del Movimiento San Isidro (MSI) y se encuentra actualmente en la prisión de Valle Grande, tras ser juzgado en juicio sumario y condenado a ocho meses de prisión por el supuesto delito de "desacato". También integró la organización opositora Cuba Independiente y Democrática (CID).

Integrantes del MSI y otros activistas, periodistas y artistas independientes han sido arrestados durante tres días consecutivos por manifestarse pacíficamente pidiendo la liberación de Solís.

"Soy Denis Solís Gonzalez, soy activista por los derechos humanos y músico contestatario contra los Castro", dijo en un video de Facebook el joven, nacido en 1988.

La madre del joven murió hace unos años por una mala praxis médica. Su padre, Ángel Manuel Solís Torres, se fue de Cuba en agosto de 1994, durante la Crisis de los Balseros, y nunca más supieron de él.

El Movimiento San Isidro presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial de La Habana