Donald Trump dice que espera tener "el honor de tomar Cuba"

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este lunes que espera tener "el honor de tomar Cuba " durante su mandato, en plenas conversaciones con el régimen de La Habana, exangüe a causa de la crisis energética.

"Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera", declaró a periodistas Trump en el Despacho Oval.

"Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos", consideró.

"Sería un gran honor", explicó.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, en medio de un bloqueo casi total de Washington a la entrega de crudo a la isla, que sufre apagones generalizados.

Washington amenaza con sanciones a los países que quieren entregar crudo a la isla, ya que considera que su gobierno comunista es una "amenaza".

FUENTE: AFP