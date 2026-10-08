Gobierno y Aeropuertos Uruguay firmaron acuerdo con incentivos por incremento en venta de pasajes y nuevas rutas

Un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y Aeropuertos Uruguay se firmó este jueves con el objetivo de incrementar la conectividad aérea internacional de Uruguay.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, indicó que el acuerdo forma parte de la reglamentación de lo previsto en la pasada Rendición de Cuentas.

Se trata de una herramienta para el incentivo de la conectividad aérea con dos aspectos fundamentales.

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Por cada pasaje incremental que venda una compañía respecto al semestre anterior se hará una devolución en efectivo de 15 dólares por parte del gobierno y otros 15 dólares los concesionarios del aeropuerto.

Además, por cada ruta nueva creada el Estado dará un incentivo de 40.000 dólares y otros 40.000 dólares por parte de los concesionarios de la terminal aérea. Este jueves, se firmó el compromiso de ambas partes de aportar los recursos.

El acuerdo ya está operativo y los pagos se harán efectivos al cierre del segundo semestre, a partir de enero de 2027.