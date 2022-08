Gobierno trabaja en nuevo decreto sobre pasaportes tras polémica con narco uruguayo

Luego de la polémica por brindarle el pasaporte a un narco uruguayo detenido, el gobierno introducirá modificaciones a la normativa vigente. Actualmente desde el Ministerio del Interior y Cancillería se analizan estos cambios y el subsecretario Guillermo Maciel dijo que en el decreto vigente solo se solicita no tener antecedentes en Uruguay.

Este derogaba un decreto previo, de 1993, donde no se podía tener antecedentes en ningún lugar, algo que para las autoridades cambiado la actuación ante Sebastián Marset en Emiratos Árabes, por lo que se busca recuperar esa solicitud trabajando en un texto nuevo. "La actuación de Cancillería y del Ministerio del Interior fue ajustada a derecho. En nuestro país, en el momento que se solicita no tenía causas abiertas, habían sido sobreseídas otras y no había requisitoria internacional”, explicó Maciel.